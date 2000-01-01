Мать Орона Шауля: тела террористов нужно вернуть

Мать израильского солдата Орона Шауля, чье тело было захвачено ХАМАСом во время войны в Газе в 2014 году, раскритиковала решение министра обороны Нафтали Беннетта о прекращении выдачи тел террористов.
Об этом женщина сказала в комментарии Kan News.
"Террористы не вернут их (тела погибших и пленных израильтян). На мой взгляд, Беннетт ошибается. Чтобы вернуть Орона и Хадара, он должен сидеть напротив ХАМАСа, говорить на их уровне и возвращать террористов, которых они требовали с первого дня", – сказала она.
С ее мнением не согласились родители Адара Голдина, которые наоборот поддержали решение министра обороны.
"Мы поддерживаем решение министра обороны. Уму не постижимо, что, пока наши солдаты находятся в руках ХАМАСа, мы продолжаем возвращать мертвых или живых террористов. Освобождение террористов – это награда, которую ХАМАС не заслужил, удерживая солдат и гражданских", – отметили они.
Шауль и Голдин были убиты ХАМАСом во время соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве ООН во время операции "Защитный край" в 2014 году. В последующие годы террористы отказывался возвращать тела бойцов для захоронения, игнорируя приказы Красного Креста.