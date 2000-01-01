Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Израиле ответили на инициативу Беннетта по террористам | Фото:27.11 15:49   MIGnews.com

Мать Орона Шауля: тела террористов нужно вернуть

Мать израильского солдата Орона Шауля, чье тело было захвачено ХАМАСом во время войны в Газе в 2014 году, раскритиковала решение министра обороны Нафтали Беннетта о прекращении выдачи тел террористов.

Об этом женщина сказала в комментарии Kan News.

"Террористы не вернут их (тела погибших и пленных израильтян). На мой взгляд, Беннетт ошибается. Чтобы вернуть Орона и Хадара, он должен сидеть напротив ХАМАСа, говорить на их уровне и возвращать террористов, которых они требовали с первого дня", – сказала она.

С ее мнением не согласились родители Адара Голдина, которые наоборот поддержали решение министра обороны.

"Мы поддерживаем решение министра обороны. Уму не постижимо, что, пока наши солдаты находятся в руках ХАМАСа, мы продолжаем возвращать мертвых или живых террористов. Освобождение террористов – это награда, которую ХАМАС не заслужил, удерживая солдат и гражданских", – отметили они.

Шауль и Голдин были убиты ХАМАСом во время соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве ООН во время операции "Защитный край" в 2014 году. В последующие годы террористы отказывался возвращать тела бойцов для захоронения, игнорируя приказы Красного Креста.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:50
Катарские деньги попадут в Газу в среду
16:30
Видео: последствия ракетной тревоги для детей  
16:11
Нидерланды: исламисты готовили теракт под Новый год
15:30
Турция не исключает приобретения у США комплексов Patriot
15:10
ООН: UNIFIL не могут оперировать из-за Хизбаллы
14:54
Появилось видео испытаний С-400 и F-16  
14:08
"Эль-Аль" будет летать из Тель-Авива в Мельбурн
13:49
Иран поддерживает Исламский джихад в борьбе с Израилем
13:30
Мощный взрыв прогремел на нефтезаводе в США  
13:04
Адвокат: Иссахар – заложница россиян
12:24
Дуров: Telegram не допустит пропаганды терроризма
12:08
Беннет: больше никакой выдачи тел террористов
12:01
Яир Лапид: прокурорам грозят смертью
11:51
Израильтян предупредили: дожди не отступят
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus