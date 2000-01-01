27.11 12:08 MIGnews.com
Беннет: больше никакой выдачи тел террористов
Утром, 27 ноября, министр обороны Нафтали Беннетт поручил полностью прекратить выдачу тел погибших террористов их родным.
Соответствующее решение было принято после совещаний по данному вопросу с высокопоставленными сотрудниками службы безопасности, передает "Аруц Шева
".
Исключения в данной ситуации будут возможны, однако только в определенных случаях. Например, если речь идет о телах несовершеннолетних террористов.
Решать, как именно поступить, будет сам министр обороны, оценив ситуацию.
Теперь соответствующая инициатива будет представлена на рассмотрение членам военного кабинета в рамках процесса сдерживания. Решение вступит в силу после одобрения Кабмином.
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