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Беннет: больше никакой выдачи тел террористов | Фото:27.11 12:08   MIGnews.com

Беннет: больше никакой выдачи тел террористов

Утром, 27 ноября, министр обороны Нафтали Беннетт поручил полностью прекратить выдачу тел погибших террористов их родным.

Соответствующее решение было принято после совещаний по данному вопросу с высокопоставленными сотрудниками службы безопасности, передает "Аруц Шева".

Исключения в данной ситуации будут возможны, однако только в определенных случаях. Например, если речь идет о телах несовершеннолетних террористов.

Решать, как именно поступить, будет сам министр обороны, оценив ситуацию.

Теперь соответствующая инициатива будет представлена на рассмотрение членам военного кабинета в рамках процесса сдерживания. Решение вступит в силу после одобрения Кабмином.


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