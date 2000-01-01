27.10 12:38 MIGnews.com

Кохави вынес выговор офицерам ЦАХАЛа из-за атаки Хизбаллы

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Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави сделал выговор двум офицерам и призвал к дисциплинарной ответственности двух других из-за нарушения протокола, в результате чего на военную технику израильских сил совершила нападения Хизбалла. Инцидент произошел 1 сентября, когда террористы выпустили ракеты по машинам ЦАХАЛа и по военной базе Авивим. Никто не пострадал.В ожидании атаки Хизбаллы, Северное командование ЦАХАЛа распорядилось принять ряд мер предосторожности, в том числе запрет на проезд военных транспортных средств по дорогам возле ливанской границы и изменение дислокации на базах возле ограждения безопасности. Кохави обнаружил, что ЦАХАЛ в основном действовали должным образом, за исключением проезда бронированной машины скорой помощи к перекрытой дороге."Начальник штаба приходит к выводу, что подготовка достигла своих целей. В то же время начальник штаба определил, что вход военного транспортного средства на проезжую часть, которая находилась под угрозой атаки противотанковой управляемой ракетой противника, представляет собой серьезную оперативную ошибку", - сказали в армии.Командир артиллерийского батальона, дислоцированного на базе Авивим, и его заместитель получили выговор от Кохави. Было установлено, что командир батальона, которому было приказано покинуть базу, сделал это не в соответствии с протоколом, а заместитель командира был осужден за пропуск медицинского транспортного средства.Командир региональной бригады Барам полковник Рои Леви и другие младшие офицеры в артиллерийском батальоне, дислоцированном в этом районе, также получили приказ провести "разъясняющие беседы" со своими командирами, говорится в сообщении армии."Результаты расследования позволили выявить пробелы в процессах командования и управления батальоном во время подготовки. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что региональная бригада не осуществляла надлежащий мониторинг [ситуации] и что в надзоре за перевозками вдоль дорог существовали пробелы".