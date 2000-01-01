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Ложная ракетная тревога в кибуце Эрез | Фото:27.10 10:36   MIGnews.com

Ложная ракетная тревога в кибуце Эрез

В воскресенье утром, 27 октября, в общине кибуца Эрез, расположенной к северу от Газы, прозвучала сирены ракетной тревоги. По словам израильских сил обороны, это была ложная тревога.

Причины её срабатывания пока неясны.

Три дня назад произошел аналогичный инцидент, когда ЦАХАЛ выпустил по меньшей мере две ракеты-перехватчика "Железный купол". Система обнаружения предупреждает о ракетах, направленных в сторону Израиля.

Ложная тревога возникла в период относительного спокойствия вдоль границы с Газой. Однако на прошлой неделе израильские силы сбили беспилотник возле пограничного забора.


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