Гринблатт призвал Аббаса осудить теракт в Адаме

Высокопоставленный представитель США Джейсон Гринблатт обрушился с критикой на Палестинскую администрацию в четверг, за то, что она не осудила зверское нападение в Адаме, в результате которой погиб один израильтянин, и еще двое пострадали.
Посол США на Ближнем Востоке описал нападение в Адаме, на Западном берегу к северу от Иерусалима, как "еще одно варварское нападение".
"Когда лидер Па Махмуд Аббас осудит атаку в Адаме? Наши мысли и молитвы сегодня с жертвами и их семьями", - написал специальный посланник Дональда Трампа на своей странице в Twitter.
Комментарии Гринблатта пришли после того, как палестинский подросток прокрался в Адам и напал на троих человек, убив одного и ранив еще двоих.
Атака произошла в 9 часов вечера, и несколько политиков в Израиле и за рубежом, включая премьер-министра Биньямина Нетаниягу, осудили это нападение.
Ранее в четверг Гринблатт выразил свою поддержку Израилю, заявив, что Еврейское Государство имеет право на самозащиту. Он ссылался на военные столкновения между ХАМАСом и ЦАХАЛом, которое произошли накануне.