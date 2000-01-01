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Гринблатт призвал Аббаса осудить теракт в Адаме | Фото:27.07 10:09   MIGnews.com

Гринблатт призвал Аббаса осудить теракт в Адаме

Высокопоставленный представитель США Джейсон Гринблатт обрушился с критикой на Палестинскую администрацию в четверг, за то, что она не осудила зверское нападение в Адаме, в результате которой погиб один израильтянин, и еще двое пострадали.

Об этом в пятницу, 27 июля сообщает The Times of Israel.

Посол США на Ближнем Востоке описал нападение в Адаме, на Западном берегу к северу от Иерусалима, как "еще одно варварское нападение".

"Когда лидер Па Махмуд Аббас осудит атаку в Адаме? Наши мысли и молитвы сегодня с жертвами и их семьями", - написал специальный посланник Дональда Трампа на своей странице в Twitter.

Комментарии Гринблатта пришли после того, как палестинский подросток прокрался в Адам и напал на троих человек, убив одного и ранив еще двоих.

Атака произошла в 9 часов вечера, и несколько политиков в Израиле и за рубежом, включая премьер-министра Биньямина Нетаниягу, осудили это нападение.

Ранее в четверг Гринблатт выразил свою поддержку Израилю, заявив, что Еврейское Государство имеет право на самозащиту. Он ссылался на военные столкновения между ХАМАСом и ЦАХАЛом, которое произошли накануне.


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