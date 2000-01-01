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ПА попросит Генеральную Ассамблею ООН `вытеснить` Израиль | Фото:27.07 08:37   MIGnews.com

ПА попросит Генеральную Ассамблею ООН "вытеснить" Израиль

Палестинская администрация намерена подать новую резолюцию в Генеральную Ассамблею ООН, чтобы отменить членство Израиля в международном органе, которое впервые признало его в качестве государства в 1948 году.

Об этом в пятницу, 27 июля сообщает The Jerusalem Post.

"Израиль – это страна, которая в полной мере нарушает устав ООН. Заслуживает ли Израиль быть членом ООН?", - заявил в четверг главный переговорщик ПА Саиб Эрекат во время визита в бедуинскую деревню Хан-аль-Ахмар, которая находится под угрозой сноса, поскольку она незаконно построена.

В беседе с журналистами и местными жителями Эрекат обсуждал принятый Кнессетом недавно закон о национальном характере государства, закрепляет еврейский этнический характер Израиля.

Затем, представитель ПА коснулся темы переноса посольства США в Иерусалим, строительства поселений и сноса палестинских домов, включая деревню Хан-аль-Ахмар.

По данным издания, палестинское руководство уже представило вопрос о членстве Израиля в юридический отдел ООН, чтобы выяснить, соответствует ли закон о нации уставу организации.

Отметим, что США будут оспаривать данный шаг, поскольку они являются одними из пяти членов, обладающих правом вето в совете.

Ожидается также, что он будет добиваться выбора по этому вопросу в Международном суде в Гааге, который в 2004 году вынес консультативное заключение о том, что строительство защитного ограждения Израиля было незаконным.

Эрекат также подчеркнул, что закон, принятый Кнессетом, подрывает решение двух государств и может привести к конфликту с Израилем.

"Страны, дипломаты, которых гордятся тем, что разделяют общие ценности с Израилем, являются позором в международном сообществе. Позор вам!", - добавил он.


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