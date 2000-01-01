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youtube27.07 18:15   MIGnews.com

Беспорядки на границе с Газой, убит один араб

Один палестинец, участвующий в массовых беспорядках на границе с Газой, был убит в пятницу, 27 июля. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Газы.

Уточняется, что 43-летний житель анклава был убит огнем ЦАХАЛа во время беспорядков на границе. Также арабов, получивших ранение, были госпитализированы в больницы.

Сегодня сотни арабов участвуют в так называемом "марше возвращения", который проходит каждую пятницу у границы между Израилем и Газой.


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