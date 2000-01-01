ЦАХАЛ атаковал группу поджигателей из Газы

БПЛА ЦАХАЛа атаковал группу поджигателей из Газы в пятницу во второй половине дня, 27 июля. Палестинские террористы запускали воздушные шары с горючей смесью на территорию Государства Израиль. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
Никто из палестинцев в результате инцидента не пострадал.
Однако некоторые воздушные шары все-таки приземлились на израильской земле и вызвали пожар в нескольких районах. Два возгорания были зафиксированы в лесу Симхони и Шокеда в Западном Негеве.
Первый пожар удалось потушить быстро, в то время как в Шокеде пожарная бригада все еще пытается локализовать огонь.