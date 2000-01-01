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youtube27.07 17:25   MIGnews.com

ЦАХАЛ атаковал группу поджигателей из Газы

БПЛА ЦАХАЛа атаковал группу поджигателей из Газы в пятницу во второй половине дня, 27 июля. Палестинские террористы запускали воздушные шары с горючей смесью на территорию Государства Израиль. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

Никто из палестинцев в результате инцидента не пострадал.

Однако некоторые воздушные шары все-таки приземлились на израильской земле и вызвали пожар в нескольких районах. Два возгорания были зафиксированы в лесу Симхони и Шокеда в Западном Негеве.

Первый пожар удалось потушить быстро, в то время как в Шокеде пожарная бригада все еще пытается локализовать огонь.


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