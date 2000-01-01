27.07 15:37 MIGnews.com

В Иерусалиме прошли похороны жертвы теракта в Адам

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Жертвой теракта в Адам стал 31-летний израильтянин Йотам Овадия. Сообщается, что он проживал в том же поселении, где террорист напал на троих местных жителей в четверг вечером, 26 июля. Прощание с отцом двоих детей состоялось сегодня днем.Похороны Йотама Овадия прошли в 13:00 на кладбище в районе Гиват-Шауль в Иерусалиме. Террорист с ножом напал на израильтянина, когда тот направлялся в дом к своим родителям.Также в теракте пострадали двое мужчин, возвратом 58 и 41 года.Террорист, совершивший вооруженное нападение, был идентифицирован как 17-летний Мухаммад Тарик Юсуф из деревни Кубар на Западном берегу.