Либерман: лучший ответ террористам - укрепление поселений

"Сегодня утром я отдал распоряжение ускорить разработку программы строительства 400 единиц жилья в поселении Адам и утвердить ее в соответствующих инстанциях в ближайшие недели", - написал Либерман на своей странице в Twitter.
Это решение было принято после того, как заместитель главы регионального совета Мате Биньямин Исраэль Ганц заявил, что нельзя закрывать глаза на серьезный инцидент, подобный тому, который произошел в четверг вечером в Адаме.
Ганц призвал главу оборонного ведомства принять меры против террористических инфраструктур на Западном берегу и дать окончательное одобрение плана на 1000 новые единицы жильця.