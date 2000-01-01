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Либерман: лучший ответ террористам - укрепление поселений | Фото:27.07 14:28   MIGnews.com

Либерман: лучший ответ террористам - укрепление поселений

Министр обороны Авигдор Либерман заявил сегодня, что в ответ на ножевую атаку, он распорядился ускорить разработку программы строительства 400 единиц жилья в поселении Адам.

Об этом в пятницу, 27 июля сообщает The Jerusalem Post.

"Сегодня утром я отдал распоряжение ускорить разработку программы строительства 400 единиц жилья в поселении Адам и утвердить ее в соответствующих инстанциях в ближайшие недели", - написал Либерман на своей странице в Twitter.

Это решение было принято после того, как заместитель главы регионального совета Мате Биньямин Исраэль Ганц заявил, что нельзя закрывать глаза на серьезный инцидент, подобный тому, который произошел в четверг вечером в Адаме.

Ганц призвал главу оборонного ведомства принять меры против террористических инфраструктур на Западном берегу и дать окончательное одобрение плана на 1000 новые единицы жильця.


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