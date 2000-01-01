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Данон: Израиль будет использовать все меры против флотилии | Фото:27.07 11:08   MIGnews.com

Данон: Израиль будет использовать все меры против флотилии

Посол Израиля в ООН Дэни Данон предупреждает, что Израиль "будет использовать все необходимые меры" для защиты суверенитета, если в его водное пространство вторгнется флотилия с иностранными активистами, борющимися с блокадой Газы.

Об этом в пятницу, 27 июля сообщает The Jerusalem Post.

Отметим, что "Коалиция флотилии свободы" включает в себя представителей 15 стран. Она отправила корабли с 45 активистами на борту 15 мая.

Предполагается, что скоро они должны добраться до водных территорий Израиля.

Напомним, что в 2010 году ЦАХАЛ захватил турецкую флотилию, которая направлялась в Газу.

В результате инцидента погибло десять активистов и десятки раненых, что привело к дипломатическому кризису между Турцией и Израилем.

Кризис завершился в 2013 году, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу извинился во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с гибелью турецких граждан, убитых в ходе рейда.


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