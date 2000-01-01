Данон: Израиль будет использовать все меры против флотилии
Посол Израиля в ООН Дэни Данон предупреждает, что Израиль "будет использовать все необходимые меры" для защиты суверенитета, если в его водное пространство вторгнется флотилия с иностранными активистами, борющимися с блокадой Газы.
Отметим, что "Коалиция флотилии свободы" включает в себя представителей 15 стран. Она отправила корабли с 45 активистами на борту 15 мая.
Предполагается, что скоро они должны добраться до водных территорий Израиля.
Напомним, что в 2010 году ЦАХАЛ захватил турецкую флотилию, которая направлялась в Газу.
В результате инцидента погибло десять активистов и десятки раненых, что привело к дипломатическому кризису между Турцией и Израилем.
Кризис завершился в 2013 году, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу извинился во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с гибелью турецких граждан, убитых в ходе рейда.