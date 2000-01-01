Газа: электричество подают с перерывами в 11 часов
Решение Израиля прекратить поставки топлива на единственную электростанцию в Газе значительно усугубило существующую нехватку электроэнергии в прибрежном анклаве. Об этом заявил в среду Мухаммед Табет, представитель компании по распределению электроэнергии в Газе.
Еврейское Государство решило прекратить все поставки топлива, предназначенные для электростанции, во вторник после того, как воздушные шары с взрывающимися устройствами, выпущенные палестинцами в Газе, привели к 19 пожарам в среду на территории южного Израиля.
“Сейчас мы имеем дело с существенным сокращением количества доступной электроэнергии”, — сказал Табет в телефонном разговоре. Он подчеркнул, что одна из газотурбинных установок перестала работать, и теперь электричество подается на протяжении 5 часов, а затем следует 11-часовое отключение электроэнергии.
“Это неправильное решение. Израиль наказывает всех людей в Газе и расстраивает их”, — сказал он, отметив, что электростанция теперь полагается на резервы. Табет считает, что Израиль “должен немедленно отказаться” от своего решения.
Газа давно получает гораздо меньше энергии, чем необходимо жителям. Пока Израиль не прекратил поставки топлива на электростанцию во вторник, территория получала 190 мегаватт-часов электроэнергии, хотя средняя потребность Газы колеблется в пределах 500-550 мегаватт-часов.