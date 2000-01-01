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Поджоги на юге: из Газы снова летят зажигательные шары | Фото: MIGnews.com27.06 09:08   MIGnews.com

Зажигательные шары из Газы вызвали 19 пожаров

В среду, 26 июня, со стороны сектора Газа запустили новую партию зажигательных воздушных шаров, что спровоцировало 19 пожаров на юге Израиля.

Спасателям удалось потушить огонь, передает The Times of Israel.

Это произошло буквально на следующий день после того, как Израиль прекратил поставки топлива на единственную электростанцию в секторе Газа в ответ на подобные нападения.

На почве участившихся "обстрелов" шарами, которые в том числе переносят взрывчатку, напряжение за последние недели резко возросло.

Тем временем, 25 июня высокопоставленный член ХАМАСа Халил аль-Хайя заявил, будто бы Израиль ставит под угрозу договоренности о прекращении огня своими новыми ограничениями в Газе, которые были введены в ответ на постоянные поджоги.


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