Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Макрон пытается убедить Трампа в отмене санкций против Ирана 28.06 02:02   MIGnews.com

Макрон пытается убедить Трампа в отмене санкций против Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке (Япония) убедить его отказаться от некоторых санкционных мер против Ирана.

"Я хочу убедить Трампа, что в его же интересах начать заново переговорный процесс и отказаться от некоторых санкций, чтобы дать переговорам шанс", - заявил он журналистам в поезде на пути из Токио в Киото. По его словам, на обсуждение между Тегераном и Вашингтоном ядерной программы Ирана и действий в регионе может потребоваться несколько месяцев. Президент добавил, что встреча с Трампом запланирована на пятницу.

Во вторник Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани в рамках плана по предотвращению опасной эскалации в регионе. Глава государства рассказал, что во время беседы он предостерег коллегу от выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также от любых сигналов к этому. По словам Макрона, это стало бы ошибкой.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:11
Суд ФРГ: палестинец убил жителя - он был "богатым евреем"
01:09
Intel распродает собственные патенты
00:04
Нейросеть может "оголять" женщин
23:58
Новая технология позволит общаться без подключения к сети
22:00
Германия увеличит размер компенсации выжившим в Холокосте
21:55
Нетаниягу встретился с губернатором Куомо
21:31
Арестованы мужчины, въезжающих в Израиль из Газы
21:15
Родители изнасилованной девочки дают новые показания
21:07
Стрельба в мечети Бреста, есть раненые
20:56
Премьера критикуют из-за пожаров на юге Израиля
20:09
Джуди Мозес: Ярона Лондона можно хватать, а женщин нельзя?
20:04
Макрон "серьезно поговорил" с Рухани
19:56
Работа аэропорта Бен-Гурион будет нарушена из-за забастовки
19:47
Нетаниягу встретился с экс-постпредом США в ООН Никки Хейли
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus