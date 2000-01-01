27.06 12:41 MIGnews.com

Палестинцы повесили и сожгли "Трампа"

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Палестинцы в Вифлееме повесили и сожгли чучело президента США Дональда Трампа в знак протеста против "Сделки века" и саммита в Бахрейне.Об этом сообщает The Jerusalem Post.Все начиналось со стандартного марша, на котором протестующие несли плакаты с гневными надписями и выкрикивали лозунги: "Палестина не продается", "Неуважаемый Трамп, ценность твоих слов равнозначна твоей же моче. Заткнись уже" и прочее.После этого палестинцы подожгли портрет президента США в нескольких вариантах, а завершилось это действо сжиганием чучела, которое поливали бензином для зрелищности. На "неугодных" плакатах с лицом Трампа также были изображения флагов США, Великобритании и даже свастика.Примечательно, что для палестинцев такие действия с "Трампом" не являются редкостью. Например, боевики террористической организации Народный фронт освобождения Палестины совершали ритуальное повешение чучела американского президента.