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Палестинцы повесили и сожгли `Трампа` | Фото: MIGnews.com27.06 12:41   MIGnews.com

Палестинцы повесили и сожгли "Трампа"

Палестинцы в Вифлееме повесили и сожгли чучело президента США Дональда Трампа в знак протеста против "Сделки века" и саммита в Бахрейне.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Все начиналось со стандартного марша, на котором протестующие несли плакаты с гневными надписями и выкрикивали лозунги: "Палестина не продается", "Неуважаемый Трамп, ценность твоих слов равнозначна твоей же моче. Заткнись уже" и прочее.

После этого палестинцы подожгли портрет президента США в нескольких вариантах, а завершилось это действо сжиганием чучела, которое поливали бензином для зрелищности. На "неугодных" плакатах с лицом Трампа также были изображения флагов США, Великобритании и даже свастика.



Примечательно, что для палестинцев такие действия с "Трампом" не являются редкостью. Например, боевики террористической организации Народный фронт освобождения Палестины совершали ритуальное повешение чучела американского президента.


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