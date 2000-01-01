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Насралла угрожает Израилю войной по всем фронтам | Фото:27.05 16:01   MIGnews.com

Насралла угрожает Израилю войной по всем фронтам

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла пригрозил Израилю "большой войной" по всем фронтам.

Об этом он заявил в интервью радиостанции "Аль-Нур", которая является подконтрольной шиитской организации.

"Все события в регионе не идут на пользу Израилю. Сила сопротивления в оккупированной Палестине сегодня является стратегической на оси сопротивления Израилю", — сказал Насралла.

По его словам, официальный Иерусалим осознает, что любое нападение на Ливан обойдется ему "большими потерями". Он добавил, что Израиль, полностью зависящий от Соединенных Штатов Америки, больше не является непобедимой силой, которая была до 2000 года не только в Ливане, но и в ПА.

"Образ израильтян, упаковывающих свои вещи и садящихся на самолёты и корабли, передо мной", – констатировал он.


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