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ЦАХАЛ арестовал семерых палестинцев на Западном берегу | Фото:27.05 12:21   MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал семерых палестинцев на Западном берегу

В среду утром, 27 мая, израильские силы безопасности арестовали семерых палестинских подозреваемых на Западном берегу.

Операция прошла впервые после того, как Палестинская администрация заявила, что отменила механизм координации в сфере безопасности с Израилем.

По сообщениям палестинских СМИ, ЦАХАЛ арестовал семерых подозреваемых, пятеро из которых были из района Рамаллы и двое из Тулькарма на севере Западного берега. В некоторых случаях, жители этого района бросали в автомобили израильских войск камни и другие предметы.

Последние аресты ЦАХАЛа прошли в пятницу, когда они задержали двоих подозреваемых из города Ябед под Дженином.


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