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27.05 12:19   MIGnews.com

Министр иностранных дел Иордании: положить конец оккупации

На встрече с государственным министром Великобритании, Эндрю Маррисоном, министр иностранных дел Иордании подтвердил, что арабо-израильский конфликт остается главной проблемой на Ближнем Востоке. Айман Сафади подчеркнул, насколько важна активизация международных усилий по урегулированию конфликта в соответствии с принципом сосуществования двух государств.

Маррисон сообщил, что Великобритания поддерживает решение о создании двух государств. В том числе решение о создании независимого палестинского государства с границами, которые существовали до 1967 года, а также с Восточным Иерусалимом в качестве столицы. Также Маррисон подчеркнул, что Великобритания подтверждает усилия по реализации решения.

На прошлой неделе король Иордании, Абдалла II, встретился с председателем Палестинской администрации, Махмудом Аббасом. Встреча произошла в Аммане. Король заявил, что Иордания предоставляет все свои возможности палестинцам для достижения их «законных и справедливых прав».

Комментарии министра и короля Иордании прозвучали в преддверии экономического саммита. Он будет проведен США в Бахрейне в следующем месяце. На саммите будет обнародована экономическая часть ближневосточного мирного плана. ПА заявила о намерении бойкотировать экономическую конференцию.

Неизвестно, будет ли Иордания участвовать в саммите, в то время как ОАЭ и Саудовская Аравия заявили о своем участии.


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