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Палестинские заключенные прекратили голодовку | Фото: Thinkstock27.05 10:18   MIGnews.com

Палестинские заключенные прекратили голодовку

Голодовка палестинских заключенных закончилась, как сообщает тюремная служба Израиля в субботу, 27 мая.

Окончание забастовки произошло после того, как между Израилем, Палестинской администрацией и Красным Крестом было достигнуто соглашение относительно требований заключенных касательно прав на посещение.

В рамках соглашения заключенные теперь будут получать 2 посещения семьи в месяц вместо одного. Соглашение было заключено после марафона переговоров между всеми сторонами.

Голодовка началась 17 апреля и в ней участвовали около 1580 заключенных. Согласно заключению тюремной службы, все заключенные прекратили забастовку. Конец забастовки подходит как раз к началу Рамадана.
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