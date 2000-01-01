27.05 10:18 MIGnews.com

Палестинские заключенные прекратили голодовку

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Голодовка палестинских заключенных закончилась, как сообщает тюремная служба Израиля в субботу, 27 мая.Окончание забастовки произошло после того, как между Израилем, Палестинской администрацией и Красным Крестом было достигнуто соглашение относительно требований заключенных касательно прав на посещение.В рамках соглашения заключенные теперь будут получать 2 посещения семьи в месяц вместо одного. Соглашение было заключено после марафона переговоров между всеми сторонами.Голодовка началась 17 апреля и в ней участвовали около 1580 заключенных. Согласно заключению тюремной службы, все заключенные прекратили забастовку. Конец забастовки подходит как раз к началу Рамадана.