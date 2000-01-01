Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ЕС осудил Израиль за снос палестинских строений | Фото:27.04 07:43   MIGnews.com

ЕС осудил Израиль за снос строений в Восточном Иерусалиме

Европейский союз в пятницу, 26 апреля, осудил Израиль за снос палестинских построек в Восточном Иерусалиме, заявив, что снос нанес ущерб перспективам мира в регионе.

"Миссии ЕС в Иерусалиме и Рамалле с глубокой обеспокоенностью отмечают снос израильскими властями палестинской собственности в Вади-Ясул района Силуан в Восточном Иерусалиме 17 апреля 2019 года", - говорится в заявлении ЕС.

"Политика строительства и расширения поселений, в том числе в Восточном Иерусалиме, является незаконной по международному праву, и ее продолжение подрывает жизнеспособность решения о двух государствах и перспективы прочного мира", - говорится в заявлении. Представители ЕС призвали израильские власти пересмотреть ожидаемые распоряжения о сносе палестинской собственности в этом районе.

Заявление касается разрушения десятков структур, которые, по словам Израиля, были построены незаконно. Решение Верховного суда, выданное две недели назад, позволило снести около 60 сооружений. В сообщении говорится, что склады и магазины в этом районе уже разрушены. Сообщений о сносе жилых домов пока не поступало.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:46
Как израильтяне проводят последние дни праздника
15:39
Ким Чен Ын: США повели себя недобросовестно
15:04
Протестующие и военные Судана сядут за стол переговоров
13:51
Инициалы на Колизее: "Не было сказано, что это запрещено"
12:26
Эрдоган оправдал "армянский Холокост"
11:38
На жилые районы Триполи обрушились ракетные удары
11:11
Луки и стрелы: коренные племена Бразилии вышли на протесты
10:47
Израиль начнет борьбу с пробками
10:06
Теракт в Сирии: погибло 17 военных
08:48
"Аль-Каида" пообещала отомстить Саудии за казни боевиков
07:28
Шри-Ланка: перестрелка военных с террористами
06:41
The Cranberries записали свой последний альбом
05:55
Лидеры Ирландии и Англии собрались на похоронах Лиры Макки
04:51
В Руанде можно будет сесть на 5 лет за оскорбление власти
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus