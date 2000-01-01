27.04 07:43 MIGnews.com

ЕС осудил Израиль за снос строений в Восточном Иерусалиме

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Европейский союз в пятницу, 26 апреля, осудил Израиль за снос палестинских построек в Восточном Иерусалиме, заявив, что снос нанес ущерб перспективам мира в регионе."Миссии ЕС в Иерусалиме и Рамалле с глубокой обеспокоенностью отмечают снос израильскими властями палестинской собственности в Вади-Ясул района Силуан в Восточном Иерусалиме 17 апреля 2019 года", - говорится в заявлении ЕС."Политика строительства и расширения поселений, в том числе в Восточном Иерусалиме, является незаконной по международному праву, и ее продолжение подрывает жизнеспособность решения о двух государствах и перспективы прочного мира", - говорится в заявлении. Представители ЕС призвали израильские власти пересмотреть ожидаемые распоряжения о сносе палестинской собственности в этом районе.Заявление касается разрушения десятков структур, которые, по словам Израиля, были построены незаконно. Решение Верховного суда, выданное две недели назад, позволило снести около 60 сооружений. В сообщении говорится, что склады и магазины в этом районе уже разрушены. Сообщений о сносе жилых домов пока не поступало.