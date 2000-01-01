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Палестинцы пытались ввезти в Израиль взрывное устройство | Фото:27.04 08:54   MIGnews.com

Палестинцы пытались ввезти в Израиль взрывное устройство

Сотрудники правоохранительных органов в четверг, вечером задержали двух палестинцев из Западного берега.

Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает The Times of Israel.

В пресс-службе полиции уточняют, что при обыске автомобиля, который показался стражам порядка довольно подозрительным, было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что двух палестинцев, которые находились в автомобиле, поместили под арест.

По данным издания, инцидент произошел на КПП "Эйн-Яэль" в южной части Иерусалима. На место происшествия вызвали военных саперов, обезвредивших взрывное устройство.

Между тем, прошлой ночью был обстрелян израильский КПП в северной части Иерусалима. Информация о пострадавших не поступала.
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