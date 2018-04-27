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Сотни палестинцев атаковали границу Израиля 27.04 19:40   MIGnews.com

Сотни палестинцев атаковали границу Израиля

Сотни палестинцев попытались силой прорваться через заградительные сооружения на границе с Газой в районе КПП Карни.

Палестинцы пытались сжечь заградительный забор, забрасывали солдат ЦАХАЛа камнями, бутылками с зажигательной смесью и гранатами.

ЦАХАЛ отреагировал в соответствии с существующими процедурами подавления массовых беспорядков.

Попытка массовой инфильтрации на израильскую территорию пресечена.




ХАМАС пятую неделю подряд продолжает массовую провокацию - Марш Возвращения, в котором принимают участие тысячи жителей Газы.

Сотни демонстрантов, атаковавших пограничные сооружения в районе Карни, сумели частично их уничтожить.

Палестинцы сообщают, что в столкновениях с ЦАХАЛем убит один человек и ранены 30.

Всего в массовых беспорядках на границе между Газой и Израилем участвуют около 10 тысяч палестинцев - в пяти разных точках в приграничной зоне.
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