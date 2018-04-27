27.04 19:40 MIGnews.com

Сотни палестинцев атаковали границу Израиля

תיעוד: מאות מתפרעים ניסו לפרוץ לשטח ישראל ולשרוף את גדר המערכת בסמוך למעבר קרני. המתפרעים השליכו מטענים, רימוני-יד ובקבוקי תבערה, יידו אבנים וניסו להצית את הגדר @alonbd



(צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/y7WZFjgslS — חדשות עשר (@news10) April 27, 2018

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