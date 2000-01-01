27.04 19:21 MIGnews.com

Марш возвращения: палестинцы жгут покрышки, 3 убиты

A short while ago, hundreds of rioters attempted to infiltrate Israel & burn the security fence adjacent to the Karni Crossing in the northern Gaza Strip pic.twitter.com/luLoU20tv8 — IDF (@IDFSpokesperson) 27 апреля 2018 г.

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Пошла четвертая неделя палестинского "Марша возвращения" и на границе Израиля с сектором Газа продолжаются беспорядки.Израильские солдаты сообщили о попытке массового нарушения безопасности около КПП "Карни" на севере сектора Газа сотнями жителей анклава."Участники беспорядков подошли к ограде безопасности, начали бросать самодельную взрывчатку, ручные гранаты, камни и "коктейли Молотова" в попытке поджечь забор", - заявляют в Армии обороны Израиля.Военные обнародовали видеоролик с места событий, на котором видно, как протестующие жгут покрышки вдоль ограды и бросают камни в броневик ЦАХАЛа.Военные признают, что применили средства для разгона беспорядков и боевые патроны."ЦАХАЛ обороняет граждан Израиля и не допустит причинения ущерба защитной инфраструктуре, которая их защищает", - сообщили в армии.По подсчетам израильских военных, на этой неделе в беспорядках приняли участие около 10 тысяч жителей сектора Газа. Основные места демонстрации, как и раньше, сконцентрированы в пяти местах вдоль границы.ХАМАС сообщает о смерти трех протестующих и о 349 раненных, 75 из которых – с огнестрельными ранениями.