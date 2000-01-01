Марш возвращения: палестинцы жгут покрышки, 3 убиты

"Участники беспорядков подошли к ограде безопасности, начали бросать самодельную взрывчатку, ручные гранаты, камни и "коктейли Молотова" в попытке поджечь забор", - заявляют в Армии обороны Израиля.
Военные обнародовали видеоролик с места событий, на котором видно, как протестующие жгут покрышки вдоль ограды и бросают камни в броневик ЦАХАЛа.
Военные признают, что применили средства для разгона беспорядков и боевые патроны.
"ЦАХАЛ обороняет граждан Израиля и не допустит причинения ущерба защитной инфраструктуре, которая их защищает", - сообщили в армии.
По подсчетам израильских военных, на этой неделе в беспорядках приняли участие около 10 тысяч жителей сектора Газа. Основные места демонстрации, как и раньше, сконцентрированы в пяти местах вдоль границы.
ХАМАС сообщает о смерти трех протестующих и о 349 раненных, 75 из которых – с огнестрельными ранениями.