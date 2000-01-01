Кнессет заинтересовался антиизраильскими заявлениями Зуаби

Депутат Кнессета от Объединенного арабского списка Ханин Зуаби была подвержена критике по поводу антиизраильских замечаний, которые она сделала в интервью еврейско-американской газете, в том числе о том, что США должны "освободиться от сионистского лобби".
Такое заявление она сделала в интервью изданию The Jewish News of Northern California в ходе недавнего визита в американский Сан-Франциско.
Отметим, что там же где Зуаби выступила в Калифорнийском университете в Беркли.
Комментируя ситуацию в Израиле, Зуаби в беседе с редактором газеты Сью Фишкофф заявила: "Ваш сон – мой кошмар, и вы должны проснуться".
Газета The Jerusalem Post сообщила в четверг, что на заявления Ханин Зуаби пожаловались представители двух парламентских фракций, которые потребовали, чтобы высказывания депутата были проанализированы Комитетом по этике.