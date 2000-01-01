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Арабская лига: Израиль `жестоко обращается` с заключенными | Фото: Thinkstock27.04 10:56   MIGnews.com

Арабская лига: Израиль "жестоко обращается" с заключенными

Глава арабской лиги Ахмед Абул Гейт призвал Международный комитет Красного Креста (МККК) вмешаться и прекратить то, что он назвал "жестоким отношением" израильских властей к палестинским заключенным.

Абуль Гейт направил письмо президенту МККК Питеру Мауреру с просьбой, чтобы "комитет (МККК) срочно вмешался и призвал израильские власти прекратить различные злоупотребления, совершаемые против этих военнопленных", - заявила Лига арабских государств.

Письмо было направлено на фоне массовой голодовки заключенных-террористов, выдвинувших требования, начиная с улучшения медицинского обслуживания и до расширения доступа к телефонным звонкам.

Заключенные-террористы во главе с лидером ФАТХ Марваном Баргути начали голодовку на прошлой неделе, но к концу недели голодовка показала признаки ослабления. Баргути отбывает пять пожизненных сроков в израильской тюрьме за его роль в планировании терактов во второй интифаде с 2000 по 2005 года.

Письмо Абуль Гейта в адрес МККК было частью контактов "с международными игроками в целях прекращения нарушений в отношении палестинских военнопленных в израильских тюрьмах", говорится в заявлении Лиги.

Он призвал МККК потребовать от Израиля "обеспечить обращение с палестинскими заключенными в соответствии с нормами и стандартами, установленными в международном гуманитарном праве".

Глава Лиги арабских государств направил аналогичное письмо во вторник генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришу.

Заключенные в тюрьмах террористы часто применяли голодовки в качестве тактики давления, направленной на то, чтобы заставить Израиль улучшить условия их тюремного заключения или освободить их из-за страха за свою жизнь. Израиль несколько раз в прошлом поддавался давлению и освобождал некоторых голодающих.
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