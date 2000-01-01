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Германия призвала палестинцев не `разрушать мосты`27.03 08:25   MIGnews.com

Германия призвала палестинцев не "разрушать мосты"

Новоизбранный министр иностранных дел Германии Хейко Маас призвал палестинцев "не разрушать мосты" с Израилем. Об этом он заявил на встрече с лидерами ПА в понедельник, 26 марта в Рамалле.

Это первая поездка Мааса на Ближний Восток с момента его вступления в должность министра иностранных дел в начале марта.

В ходе беседы с палестинцами, глава МИД отметил, что новое правительство Германии по-прежнему привержено урегулированию палестино-израильского конфликта по формуле "двух государств".

Маас подчеркнул важность участия США в мирном процессе, отметив, что без американской администрации этот процесс будет "трудным".

Вашингтон намерен продвигать свой мирный план по урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами, однако председатель ПА Махмуд Аббас отказался рассматривать предложения администрации США, после того как президент Трамп официально призвал Иерусалим столицей Израиля.
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