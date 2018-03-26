27.03 07:30 MIGnews.com

Залп "Железного Купола": ошибки оператора не было

תחקיר צה״ל על אירועי אמש ״היה איום על קיבוץ זיקים והמיירטים שוגרו ליירט את האיום״. בצה״ל מסרבים להסביר מה היה האיום והאם הוא אכן יורט על ידי כיפת ברזל. ההסבר למה שקרה ״המערכת פעלה ברגישות גבוהה מאוד בייחס לאיומים על פי הערכת מצב״. מבולבלים? אחרי חצי שעה של תדרוך גם אני @arutz20 pic.twitter.com/5O9eGPvf7x — 🇮🇱 נועם אמיר (@noamamir74) March 26, 2018

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Израильские СМИ публикуют информацию об инциденте ночью 26 марта, когда батареи ПРО “Железный Купол” выпустили 20 ракет перехватчиков - при отсутствии запусков с территории Газы.Бригадный генерал Цвика Хаимович, командир дивизии ПВО ВВС ЦАХАЛа прояснил, что “существовала угроза кибуцу Зиким”.По версии ПВО, залп был выпущен не из-за ошибки оператора, но из-за того, что настройки радаров системы характеризовались повышенной чувствительностью.Хаимович заявил: “Была конкретная угроза кибуцу Зиким, но никто не пострадал. Речь идет о повышенной чувствительности системы из-за того, что сейчас происходит в Газе. Система знает, как приспособить себя для защиты людей на границы с Газой и в других районах. Уровень защиты народа Израиля возрастает, но вместе с этим мы сталкиваемся с дилеммой нарастающего риска. Мы не можем себе позволить рисковать безопасностью граждан Израиля”.Хаимович сказал: “Система зафиксировала выстрелы из Газы, которые были идентифицированы как запуски. Мы стараемся свести риски к минимуму, и потому количество перехватчиков никак не связано с количеством запусков, потому что наша цель - снизить риски”.На вопрос о том, во что обошлась ошибка системы, Хаимович ответил: “Никто с меня не спросит за стоимость запусков. Это никого не интересует. Я должен перехватывать угрозы - и если требуется удвоенными усилиями”.Хаимович добавил: “Расследование показало, что здесь не было человеческой ошибки, но мы осознали, что имеем дело с очень сложной реальностью. Есть много видов пулеметов, минометов, ракет и прочего. У каждой угрозы - свои характеристики. В конечном итоге, если что летит в нас - это угроза. Система была создана для борьбы с такими угрозами.