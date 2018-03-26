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Залп `Железного Купола`: ошибки оператора не было 27.03 07:30   MIGnews.com

Залп "Железного Купола": ошибки оператора не было

Израильские СМИ публикуют информацию об инциденте ночью 26 марта, когда батареи ПРО “Железный Купол” выпустили 20 ракет перехватчиков - при отсутствии запусков с территории Газы.





Бригадный генерал Цвика Хаимович, командир дивизии ПВО ВВС ЦАХАЛа прояснил, что “существовала угроза кибуцу Зиким”.

По версии ПВО, залп был выпущен не из-за ошибки оператора, но из-за того, что настройки радаров системы характеризовались повышенной чувствительностью.

Хаимович заявил: “Была конкретная угроза кибуцу Зиким, но никто не пострадал. Речь идет о повышенной чувствительности системы из-за того, что сейчас происходит в Газе. Система знает, как приспособить себя для защиты людей на границы с Газой и в других районах. Уровень защиты народа Израиля возрастает, но вместе с этим мы сталкиваемся с дилеммой нарастающего риска. Мы не можем себе позволить рисковать безопасностью граждан Израиля”.

Хаимович сказал: “Система зафиксировала выстрелы из Газы, которые были идентифицированы как запуски. Мы стараемся свести риски к минимуму, и потому количество перехватчиков никак не связано с количеством запусков, потому что наша цель - снизить риски”.

На вопрос о том, во что обошлась ошибка системы, Хаимович ответил: “Никто с меня не спросит за стоимость запусков. Это никого не интересует. Я должен перехватывать угрозы - и если требуется удвоенными усилиями”.

Хаимович добавил: “Расследование показало, что здесь не было человеческой ошибки, но мы осознали, что имеем дело с очень сложной реальностью. Есть много видов пулеметов, минометов, ракет и прочего. У каждой угрозы - свои характеристики. В конечном итоге, если что летит в нас - это угроза. Система была создана для борьбы с такими угрозами.
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