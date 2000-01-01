Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Видео: вооруженные террористы гуляют возле киббуца 27.03 19:45   MIGnews.com

Видео: вооруженные террористы гуляют возле киббуца

В соцсетях публикуют видеозаписи, на которых видно, как три арабских террориста беспрепятственно разгуливают около киббуца Цеелим. Войти в киббуц им при этом ничего не мешает – ворота настежь открыты.




Напомним, что этим утром они были задержаны солдатами ЦАХАЛа, которые при обыске обнаружили у палестинцев ножи и ручные гранаты.

"Цеелим находится в 20 километрах от границы и не считается находящимся в пределах Газы, что не помешало террористам добраться до него", - говорит председатель киббуца Боаз Крецмер, прежде руководивший отделением стратегического планирования регионального совета Эшколь.

Из этого вытекает, что его киббуц не защищен так же, как и приграничные населенные пункты, поэтому мужчина считает классификацию приграничных районов больше не актуальной и призывает правительство как можно раньше усилить безопасность в отдаленных общинах.

Как сообщил министр обороны Авигдор Либерман, в ЦАХАЛе уже начато расследование произошедшего.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:17
Кройф покидает Израиль
20:11
Израильские хакеры не вмешивались в выборы президента
20:02
СМИ: Ким Чен Ын выехал из Пекина
19:47
СК показал последствия пожара в "Зимней вишне"
19:18
Гендиректор "Зимней Вишни" назвала подозреваемых в пожаре
19:13
3 из 5 израильтян согласны, что СМИ враждебны к Нетаниягу
18:50
ОЗХО исследует вещество, которым отравили Скрипаля
18:39
Госконтролер просит Нетаниягу отчитаться о пропавшем солдате
18:16
МИД Германии призывает палестинцев "не сжигать мосты"
18:13
Китай запретил арабские надписи на товарах
17:50
Мэр Парижа созывает митинг в память об убитой еврейке
17:16
Вице-губернатор Кузбасса стал на колени перед кемеровцами
17:10
28 марта объявлено Днем траура по погибшим в Кемерово
16:55
Израильтянку вытолкнули из самолета без трапа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus