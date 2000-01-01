Видео: вооруженные террористы гуляют возле киббуца

"Цеелим находится в 20 километрах от границы и не считается находящимся в пределах Газы, что не помешало террористам добраться до него", - говорит председатель киббуца Боаз Крецмер, прежде руководивший отделением стратегического планирования регионального совета Эшколь.
Из этого вытекает, что его киббуц не защищен так же, как и приграничные населенные пункты, поэтому мужчина считает классификацию приграничных районов больше не актуальной и призывает правительство как можно раньше усилить безопасность в отдаленных общинах.
Как сообщил министр обороны Авигдор Либерман, в ЦАХАЛе уже начато расследование произошедшего.