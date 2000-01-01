Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









27.03 15:13   MIGnews.com

В кабинете обсуждают сброс продуктов в Газу на парашютах

Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что на обсуждении готовящегося ХАМАСом “марша миллиона” в военно-политическом кабинете правительства Израиля обсуждались самые необычные идеи.

Министр энергетики Юваль Штайниц, например, предложил в день марша сбрасывать на парашютах продукты и медикаменты - в глубине Газы, подальше от израильской границы, с тем, чтобы отвлечь толпы палестинцев от запланированного мероприятия.

Штайниц заявил, что на атакой акции “Израиль заработает дважды” - во первых стоимость продуктов, сброшенных в Газу будет вычтена из трансферов Махмуду Аббасу, во вторых общественность в Газе увидит, кто готов ей помочь - а кто лишает ее средств к существованию.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:11
Что думает Кахлон о Лапиде
14:47
Дело Скрипаля: РФ требует представить все материалы
14:44
Общественный транспорт подешевеет на десятки процентов
14:22
120 тысяч человек покинули Восточную Гуту
13:50
Евреи Германии боятся антисемитской травли в школах
13:40
"Инфильтрация из Газы - недопустимый инцидент"
13:30
Отставка Тулеева не будет обсуждаться на фоне трагедии
13:16
Видео: задержание террористов в Цеелим
12:34
"Сауды предлагали Асаду деньги за разрыв связей с Ираном"
12:08
Сотни нелегалов из ПА задержали в Израиле
11:47
На границе с Газой задержаны террористы с ножами и гранатами
11:36
Экс-главы Моссада предупреждают о кризисе с руководством
11:25
СМИ пишут о гибели 41 ребенка в Кемерово
11:18
Сторонники Пучдемона блокируют дороги
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus