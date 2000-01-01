27.03 15:13 MIGnews.com

В кабинете обсуждают сброс продуктов в Газу на парашютах

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Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что на обсуждении готовящегося ХАМАСом “марша миллиона” в военно-политическом кабинете правительства Израиля обсуждались самые необычные идеи.Министр энергетики Юваль Штайниц, например, предложил в день марша сбрасывать на парашютах продукты и медикаменты - в глубине Газы, подальше от израильской границы, с тем, чтобы отвлечь толпы палестинцев от запланированного мероприятия.Штайниц заявил, что на атакой акции “Израиль заработает дважды” - во первых стоимость продуктов, сброшенных в Газу будет вычтена из трансферов Махмуду Аббасу, во вторых общественность в Газе увидит, кто готов ей помочь - а кто лишает ее средств к существованию.