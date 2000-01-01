27.03 13:40 MIGnews.com

"Инфильтрация из Газы - недопустимый инцидент"

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Южное командование ЦАХАЛа расследует чрезвычайное происшествие - инфильтрацию трех палестинских террористов из Газы вглубь израильской территории.Следы террористов были обнаружены патрулем ЦАХАЛа у ручья Бесор в 09:10. Через полтора часа, в 10:35, террористы были задержаны в районе Цеелим.Предполагается, что террористы шли к Цеелим 5-6 часов.Террористы являются членами одной семьи из Рафиаха.Пресс-представитель ЦАХАЛа Ронен Манлис заявил: “Это инцидент, который не должен был случиться, с очень серьезным потенциалом… Мы расследуем. учимся и извлекаем уроки”.По словам Манлиса, у террористов было несколько возможностей атаковать гражданских и солдат, но они ими не воспользовались. Почему они не атаковали, на настоящий момент не ясно.Манлис сообщил, что минувшей ночью в районе границы “были сложные погодные условия” и террористы этим воспользовались.