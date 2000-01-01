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Для проникновения в Израиль террористам не нужны тоннели 27.03 12:27   MIGnews.com

Для проникновения в Израиль террористам не нужны тоннели

Израильские СМИ сообщают о том, что три палестинских террориста, проникшие из Газы на израильскую территорию утром 27 марта, были задержаны в 20 км от границы.

Террористы задержаны в считанных метрах от кибуца Цеелим.

Предполагается, что террористы намеревались скрываться в указанном районе, чтобы позднее атаковать военную базу Цеелим и убить как можно больше солдат.

По пока невыясненным причинам инфильтрация не была замечена в реальном времени.

Следует отметить, что чрезвычайно происшествие произошло на фоне подготовки к Песаху и к попыткам возможных массовых прорывов демонстрантов из Газы.

Всего три дня назад, в субботу 24 марта четыре палестинских террориста также незамеченными перелезли через пограничные сооружения, подожгли инженерную технику ЦАХАЛа - и беспрепятственно ретировались в Газу.
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