27.03 11:47 MIGnews.com

На границе с Газой задержаны террористы с ножами и гранатами

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Силы ЦАХАЛа задержали на границе с Газой трех палестинских арабов из Газы, вооруженных ножами и гранатами.Ранее ЦАХАЛ, ШАБАК и полиция развернули большую операцию по прочесыванию местности в районе границы - после обнаружения следов инфильтрации в Израиль.Поиски продолжались около часа. ЦАХАЛ сообщил жителям приграничной полосы, что опасность миновала и жизнь возвращается в нормальное русло.