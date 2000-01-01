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На границе с Газой задержаны террористы с ножами и гранатами 27.03 11:47   MIGnews.com

На границе с Газой задержаны террористы с ножами и гранатами

Силы ЦАХАЛа задержали на границе с Газой трех палестинских арабов из Газы, вооруженных ножами и гранатами.

Ранее ЦАХАЛ, ШАБАК и полиция развернули большую операцию по прочесыванию местности в районе границы - после обнаружения следов инфильтрации в Израиль.

Поиски продолжались около часа. ЦАХАЛ сообщил жителям приграничной полосы, что опасность миновала и жизнь возвращается в нормальное русло.
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