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ЦАХАЛ изъял в Бейт-Лехеме деньги на террор | Фото: Israel Defense Forces/Flickr27.03 09:40   MIGnews.com

ЦАХАЛ изъял в Бейт-Лехеме деньги на террор

В ходе совместной ночной операции 27 марта в Иудее и Самарии служащими израильских сил безопасности - ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции - был арестован высокопоставленный член ХАМАСа Рафат Нассиф. Нассиф был арестован в разгар проходящих под покровом секретности выборов руководства группировки на Западном Берегу.

Как сообщили утром в ЦАХАЛе, помимо недавно вышедшего из тюрьмы Нассифа, ночью были арестованы еще 13 разыскиваемых, из которых 9 могут быть причастны к террористической деятельности и участии в беспорядках с применением насилия против израильских граждан и сотрудников сил безопасности. Еще 4 подозреваются в связях с ХАМАСом.

Также сотрудники ШАБАКа и солдаты ЦАХАЛа изъяли в Бейт-Лехеме несколько тысяч шекелей, которые предназначались награждения арабских семей за поощрение терроризма.
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