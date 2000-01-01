27.03 14:04 MIGnews.com

ШАБАК арестовал араба, перечислившего 5000 шекелей ISIS

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Ранее в этом месяце Службы общей безопасности арестовала израильтянина арабского происхождения, которого подозревают в пособничестве иракскому крылу террористической группировки ISIS после того, как его брат погиб, сражаясь за халифат.25-летний Фадель Сабер Кананех из северной деревни Яфа-ан-Насерийе был задержан 2 марта после того, как перечислил деньги боевикам через банкомат в городе Дженин на Западном берегу."Передача денег боевикам террористов за рубеж повышает их способность совершать атаки, и поэтому ШАБАК продолжит использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения этой угрозы и привлечения к ответственности тех, кто замешан в подобной деятельности", - заявили в ШАБАКе.В 2014 году брат Кананеха Мухаммад отправился в Сирию и присоединился к "Исламскому государству", а в 2016 с ним связался другой израильский араб в организации и сообщил, что его брат погиб в одном из боев на территории Сирии. 1-2 марта он связался с ним вновь, сообщил, что она находится в Ираке, и попросил перечислить деньги на лечение от огнестрельного ранения в живот.Хотя израильтянин перечислил 5 тысяч шекелей (1380 долларов), сам банкомат в ШАБАКе решили не арестовывать так как непосредственно машина преступления не совершала.Дело пособника террористов рассматривается окружным судом Нацерета.