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Война разрушила крупнейшую плотину Сирии 27.03 07:40   MIGnews.com

ХАМАС: Убийцы Фукаха получили помощь в Газе

Источники, близкие к ХАМАСу сообщают, что следователи, занимающиеся расследованием обстоятельств убийства одного из командиров организации, Мазена Фукаха, пришли к выводу о том, что убийцы получали помощь в Газе.

Ранее палестинская пресса сообщала о том, что убийцы поджидали Фукаха в его подземном гараже, использовали оружие с глушителями и ликвидировали его так тихо, что тело обнаружено было только через полтора часа.

Те же источники утверждают, что за убийством стоит Израиль, и что ХАМАС этого “не потерпит”, но не будет пытаться ответить на убийство ракетными обстрелами.

Израильские спецслужбы предполагают, что ХАМАС в качестве реакции на ликвидацию Фукаха попытается организовать большой теракт на территориях или в Израиле.
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