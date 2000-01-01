27.02 09:21 MIGnews.com

"Израиль строит ХАМАСу больницы, а мой сын все еще в Газе"

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В среду вечером, 26 февраля, около 8 000 человек приняли участие в митинге в южном городе Беэр-Шева за возвращение граждан Израиля и тел двух солдат ЦАХАЛа из Газы. Об этом сообщает Ynet.Солдаты Орон Шауль и Хадар Голдин погибли в 2014 году и с тех пор их тела удерживаются ХАМАСом. Также, в Газе находятся АвераМенгисту и Хишам ас-Сайед - два израильских граждан, которые в 2014 и 2015 годах въехали в Газу из-за психического заболевания.В мероприятии приняли участие члены различных организаций, а также представители семей погибших, видные бизнесмены и популярные израильские музыканты.Среди основных выступавших были родители Гольдина, брата Шаула, а также брат эфиопо-израильского гражданина. "Здесь есть кто-нибудь, кто может объяснить мне, почему тысячи жителей Газы въезжают в Израиль на работу, а мой сын все еще в Газе?" - сказала Симха Голдин."Кто-нибудь может мне объяснить, почему Израиль помогает строить больницы для ХАМАСа, в то время как Авера Менгисту не принимал свои лекарства в течение пяти с половиной лет?" - продолжил Илан Менгисту, брат Аверы."В эту пятницу пройдет 2000 дней с тех пор, как ХАМАС схватил Аверу", - сказал он. "Они бы отнеслись к человеку с другим цветом кожи по-другому? К ребенку из Кесарии? Страна бы взорвалась, чтобы привести его домой", - сказал он."К сожалению, Авера является эфиопом ", - сказал он, добавив: "Ликуд, только Ликуд", что могло быть ироничнее этого призыва голосовать за правящую партию на предстоящих выборах."