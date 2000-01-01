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Истребитель ЦАХАЛа сбил беспилотник, вылетевший из Газы 27.02 11:49   MIGnews.com

Истребитель ЦАХАЛа сбил беспилотник, вылетевший из Газы

Истребитель ЦАХАЛа был поднят по тревоге после того, как был замечен беспилотник, вылетевший с территории Газы.

В ЦАХАЛе сообщили, что “беспилотник летел по подозрительному маршруту вдоль Средиземного моря в направлении на запад”.

Беспилотник сбит.

Инцидент произошел через считанные часы после того, как Израиль открыл пограничные переходы на границе с Газой и расширил рыболовную зону для Газы до 15 морских миль.


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