27.02 09:12 MIGnews.com

В Иудее и Самарии арестованы 13 палестинцев

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В течение ночи с понедельника на вторник силы ЦАХАЛа арестовали в Иудее и Самарии 13 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности и насильственным беспорядкам в отношении гражданских лиц и сил безопасности.Об этом во вторник, 27 февраля сообщает Arutz Sheva.Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операций в Хевроне и в деревне Каруат были обнаружены тайники, в которых хранилось оружие.В ходе спецоперации силы ЦАХАЛа изъяли автомат Калашникова, два пистолета, большое количество боеприпасов и другое оружие.