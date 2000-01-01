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В Иудее и Самарии арестованы 13 палестинцев | Фото:27.02 09:12   MIGnews.com

В Иудее и Самарии арестованы 13 палестинцев

В течение ночи с понедельника на вторник силы ЦАХАЛа арестовали в Иудее и Самарии 13 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности и насильственным беспорядкам в отношении гражданских лиц и сил безопасности.

Об этом во вторник, 27 февраля сообщает Arutz Sheva.

Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операций в Хевроне и в деревне Каруат были обнаружены тайники, в которых хранилось оружие.

В ходе спецоперации силы ЦАХАЛа изъяли автомат Калашникова, два пистолета, большое количество боеприпасов и другое оружие.
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