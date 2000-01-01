27.02 08:18 MIGnews.com

Ливан не заинтересован в войне с Израилем

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Ливан заинтересован в сохранении спокойствия и стабильности на своей южной границе, но при этом он готов защитить свой суверенитет в случае агрессии со стороны Израиля.Об этом заявил в понедельник президент республики Мишель Аун, который провел переговоры во дворце Баабда с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа, передает агентство Al Wataniya.Во время переговоров Аун отметил, что Израиль "продолжает регулярно нарушать резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН и вторгается в ливанское воздушное пространство для нанесения ударов по Сирии"."Ливан считает недопустимым строительство Израилем заградительной стены на совместной границе в тех 13 точках, вокруг которых сохраняются разногласия", - подчеркнул президент.По его словам, "эти попытки являются откровенным попранием ливанского суверенитета".Глава республики отметил важный вклад Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в сохранение режима прекращения огня на границе, напомнив, что при выполнении миротворческой миссии на юге страны за 40 лет погибли 183 военных из состава "голубых касок"."Сокращение бюджета ВСООНЛ скажется негативно на эффективной роли миротворцев, которая приобретает особое значение сейчас, когда в регионе усилилась напряженность из-за израильских угроз", - добавил Аун.В свою очередь Лакруа выразил удовлетворение хорошим уровнем сотрудничества между миротворцами ООН и ливанской армией. "Мы поддерживаем постоянные контакты с Ливаном и Израилем и проводим трехсторонние встречи в Эн-Накуре с тем, чтобы не допустить ухудшения ситуации", - указал заместитель генсекретаря ООН.