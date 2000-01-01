27.02 11:44 MIGnews.com

Генерал Йоав Мордехай уличил во лжи семейство Тамими

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Генерал-майор Йоав Мордехай обнародовал документы, свидетельствующие о том, что сам Мухаммед Тамими назвал травму, полученную в декабре, последствием падения с велосипеда.Об этом во вторник, 27 февраля сообщает Times of Israel.По словам Мордехая, 15-летний двоюродный брат Ахед Тамими, Мухаммед Тамими, признался на допросе, что его искалечила не попавшая в лицо резиновая пуля, а велосипедный руль, об который он при падении ударился головой.В подтверждение своей теории, семейство Тамими обнародовало документы, составленные доктором в Рамалле. Из документов следует, что травма все же была получена вследствие попадания в голову резиновой пули, а не падения с велосипеда.Напомним, фото изуродованного подростка, арестованного вместе с восемью другими жителями Наби Салех во время ночного рейда ЦАХАЛа, облетело в понедельник социальные сети и информационные агентства.Пресс-служба ЦАХАЛа утром не опровергла, но и не подтвердила арест Мухаммеда Тамими. Спустя несколько часов подростка отпустили. После этого генерал Мордехай подтвердил, что Тамими был арестован — и на допросе признался, что его семья лжет.