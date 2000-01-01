27.02 12:08 MIGnews.com

В Хевроне каждую неделю предотвращаются 20-30 терактов

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выступил в ходе тура по Хеврону. Либермана сопровождали начальник Генштаба Гади Айзенкот, командующий центрального командования генерал Рони Нума, и глава офиса координации на территориях генерал Йоав Мордехай.Либерман сказал: “Военно-политический истеблишмент много и тяжело работает с тем, чтобы могли спокойно отпраздновать Пурим. В последние несколько месяцев характеризовались масштабной активностью центрального командования. Каждый день в Хевроне предотвращается 20-30 терактов”.