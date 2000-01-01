Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В Хевроне каждую неделю предотвращаются 20-30 терактов 27.02 12:08   MIGnews.com

В Хевроне каждую неделю предотвращаются 20-30 терактов

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выступил в ходе тура по Хеврону. Либермана сопровождали начальник Генштаба Гади Айзенкот, командующий центрального командования генерал Рони Нума, и глава офиса координации на территориях генерал Йоав Мордехай.

Либерман сказал: “Военно-политический истеблишмент много и тяжело работает с тем, чтобы могли спокойно отпраздновать Пурим. В последние несколько месяцев характеризовались масштабной активностью центрального командования. Каждый день в Хевроне предотвращается 20-30 терактов”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:27
Звезда "Район Мелроуз" Хизер Локлир избила бойфренда
21:56
Посол РФ возмутился риторикой Джонсона по Сирии
21:39
Нетаниягу: мы должны сохранять способность защиты
20:53
Берлин: посольство Турции закидали пакетами с краской
20:28
Польская делегация направляется в Израиль
20:12
Россия призвала оппозицию соблюдать гуманитарную паузу
19:57
Дикая львица растерзала юную девушку на сафари
19:39
Консульство США готовится к переезду посольства
18:51
Срок содержания Эловича и Хефеца продлен на 7 дней
18:50
Пехотинца ЦАХАЛа признали виновным в изнасиловании военной
18:33
"Осудить расистские высказывания профессора Бельмекера!"
18:21
В Анкаре опровергли информацию о переговорах с США по Сирии
18:05
Развозов: ультраортодксы окончательно потеряли совесть
17:56
Израиль признан налоговым раем для богачей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus