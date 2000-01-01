Израиль не собирается начинать новую войну в Газе

Израиль не стремится к эскалации насилия в секторе Газа, но и ракетные обстрелы своей территории терпеть не намерен, заявил министр обороны Авигдор Либерман на еженедельном заседании фракции "Наш дом – Израиль" 27 февраля.
"У нас нет ни малейшего намерения начинать военную кампанию в секторе Газа, но мы также не будем оставлять без ответа внезапные обстрелы. Я рекомендую ХАМАСу взять на себя ответственность за произошедшее и успокоиться", - сказал лидер НДИ.
Напомним, что в ответ на взрыв ракеты в Негеве сегодня утром израильские ВВС нанесли серию авиаударов по объектам инфраструктуры ХАМАСа в секторе Газа. По данным палестинского минздрава, пострадали четыре человека.
Помимо этого Авигдор Либерман, который и сам во время войны в секторе Газа в 2014 году критиковал действия правительства за недостаточную жесткость в ответ на ракетные обстрелы Израиля, заявил что вся критика операции "Нерушимая Скала" берет начало в политических разногласиях и лишь вредит безопасности страны.
"Все разговоры о докладе имеют политическую подоплеку, что не способствует безопасности и, даже наоборот, это наносит ущерб безопасности Израиля", - сказал политик.
Заявление министра прозвучало накануне публикации отчета госконтролера о действиях правительства и военного командования Израиля, что может нанести непоправимый ущерб репутации премьер-министра Нетаниягу.
"С самого первого дня кампании ЦАХАЛ и военный истеблишмент были вынуждены решать проблемами и исправлять все, что в этом нуждалось. У нас сильная армия. Готовность армии и резервистов – на одном из самых высоких уровней за последнее десятилетие", - заверил министр Либерман.
Комментировать непосредственно содержимое расследования госконтролера он отказался.