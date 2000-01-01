ХАМАС угрожает Израилю

ХАМАС не позволит Израилю "изменить статус-кво", заявили боевики после того, как израильские ВВС нанесли несколько авиаударов по объектам террористической инфраструктуры в ответ на ракетный обстрел израильской территории утром 27 февраля.
"Нельзя никакой ценой позволить как продолжение атак на принадлежащие ХАМАСу объекты и преднамеренное накаливание ситуации в секторе Газа, так и введение какого-либо нового статуса-кво", - сказано в заявлении пресс-секретаря группировки Фавзи Бархума, опубликованном на сайте ХАМАСа.
Он добавил, что ХАМАС возлагает на Израиль полную ответственность за "продолжающуюся опасную эскалацию в секторе Газа и атаки на его жителей".