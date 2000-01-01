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ХАМАС угрожает Израилю 27.02 16:25   MIGnews.com

ХАМАС угрожает Израилю

ХАМАС не позволит Израилю "изменить статус-кво", заявили боевики после того, как израильские ВВС нанесли несколько авиаударов по объектам террористической инфраструктуры в ответ на ракетный обстрел израильской территории утром 27 февраля.

"Нельзя никакой ценой позволить как продолжение атак на принадлежащие ХАМАСу объекты и преднамеренное накаливание ситуации в секторе Газа, так и введение какого-либо нового статуса-кво", - сказано в заявлении пресс-секретаря группировки Фавзи Бархума, опубликованном на сайте ХАМАСа.

Он добавил, что ХАМАС возлагает на Израиль полную ответственность за "продолжающуюся опасную эскалацию в секторе Газа и атаки на его жителей".

Как сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа, в результате сегодняшних израильских авиаударов, нанесенным восточнее Рафиаха, были ранены четыре палестинца.

Изначально об атаке израильской авиации сообщили СМИ, однако позже в ВВС подтвердили, что нанесли пять авиаударов по позициям ХАМАСа.
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