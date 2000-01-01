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YouTube 27.02 14:31   MIGnews.com

Аббас призвал признать государство ПА как можно скорее

Председатель ПА Махмуд Аббас призвал мировое сообщество официально признать палестинское государство как можно скорее, для того чтобы спасти решение "двух государств". Об этом он заявил во время своего выступления в ООН.

Он также отметил, что это должны сделать те страны, которые также признали государство Израиль.

Палестинский лидер также добавил, что палестинцы остаются неизменными в том, что Восточный Иерусалим должен стать столице палестинского государства. Кроме этого, палестинский народ считает, что перенос посольства сША из Тель-Авива в Иерусалим подорвет мирный процесс.

Также руководство ПА не исключает и того, что такие вопросы будут оспариваться в Международном суде в Гааге.
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