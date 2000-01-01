27.02 14:31 MIGnews.com

Аббас призвал признать государство ПА как можно скорее

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Председатель ПА Махмуд Аббас призвал мировое сообщество официально признать палестинское государство как можно скорее, для того чтобы спасти решение "двух государств". Об этом он заявил во время своего выступления в ООН.Он также отметил, что это должны сделать те страны, которые также признали государство Израиль.Палестинский лидер также добавил, что палестинцы остаются неизменными в том, что Восточный Иерусалим должен стать столице палестинского государства. Кроме этого, палестинский народ считает, что перенос посольства сША из Тель-Авива в Иерусалим подорвет мирный процесс.Также руководство ПА не исключает и того, что такие вопросы будут оспариваться в Международном суде в Гааге.