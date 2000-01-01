27.01 09:32 MIGnews.com

Трамп - Ганцу и Биби: у вас есть 6 недель на мирный план

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Агентство Reuters передает, что президент США Дональд Трамп якобы намерен сказать главе правительства Биньямину Нетаниягу и главе оппозиции Бени Ганцу: “У вас есть шесть недель на осуществление плана “сделки века”, если вы этого хотите”.Reuters ссылается на сановника в администрации Трампа. Он утверждает, что до того, как Трамп объявит о плане официально, он намерен выслушать Нетаниягу и Ганца.Как ожидается, Трамп расскажет о подробностях программы на совместной пресс-конференции с Нетаниягу сегодня, 27 января.Белый Дом рассчитывает на то, что в случае, еслим план поддержать и Ганц, и Нетаниягу, ему будет придан необходимый импульс. Представитель Белого Дома сообщает: “Идея - нейтрализовать политику, так, чтобы независимо от того, что случится в день выборов 2 марта, два лидера двух крупнейших партий поддержали план”.Между тем, палестинцы высказывают свою твердую оппозицию плану, который предоставит им 50 миллиардов долларов финансовой помощи. Палестинская автономия полагает, что план похоронит ее надежды на создание Палестинского государства в Иудеи и Самарии, Восточном Иерусалиме и Газе.Президент Трамп якобы пытался в последние дни дозвониться до главы автономии Махмуда Аббаса, но Аббас наотрез отказался говорить с ним. Сама возможность разговоров с Трампом на эту тему начисто отвергается Аббасом.