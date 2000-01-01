27.01 20:40 MIGnews.com

Арабы забросали депутата от "Ликуд" камнями

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Член Кнессета Михал Шир (Ликуд) посетила Национальный парк Себастия в Самарии в понедельник, 27 января, с активистами инициативы Шомрим аль-Ханцах (Защита вечного).Находясь там, она осмотрела поврежденные еврейские древности и археологические находки, а также обнаружила десятки флагов Организации освобождения Палестины.После осмотра территория, она с членом партии попыталась уйти с территории парка. Однако выход был заблокирован арабами, которые начали забрасывать камнями ее машину. Обошлось без пострадавших.