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Арабы забросали депутата от `Ликуда` камнями | Фото:27.01 20:40   MIGnews.com

Арабы забросали депутата от "Ликуд" камнями

Член Кнессета Михал Шир (Ликуд) посетила Национальный парк Себастия в Самарии в понедельник, 27 января, с активистами инициативы Шомрим аль-Ханцах (Защита вечного).

Находясь там, она осмотрела поврежденные еврейские древности и археологические находки, а также обнаружила десятки флагов Организации освобождения Палестины.

После осмотра территория, она с членом партии попыталась уйти с территории парка. Однако выход был заблокирован арабами, которые начали забрасывать камнями ее машину. Обошлось без пострадавших.


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