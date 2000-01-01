27.01 17:03 MIGnews.com

ПА: Израиль строит Храм под мечетью Аль-Акса

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Израиль строит "предполагаемый Храм" под мечетью Аль-Акса, заявил официальный корреспондент PA TV."Под мечетью Аль-Акса ведутся строительные работы по строительству предполагаемого Храма Соломона".Д-р Ибрагим аль-Раби заявил: "Что касается этой Западной стены (Стены Плача), которую, как утверждают евреи, являются останками храма Соломона, - следует понимать, что ЮНЕСКО заявила, что эта стена не имеет отношения к евреям, а скорее является исламской наследие. Другими словами, оно подчиняется палестинскому правлению, и евреи не имеют на него права."ПА регулярно утверждает, что Израиль проводит раскопки под Храмовой горой, тем самым подвергая опасности мечеть Аль-Акса. Относительно этого утверждения израильская ежедневная газета Haaretz выпустила сообщение о том, что раскопки не доходят до терроритии мечети: "Несмотря на жалобы Исламского движения и палестинских группировок, ни одна раскопка не проникает под Храмовую гору".