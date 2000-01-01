27.01 15:14 MIGnews.com

Граждане Израиля, родившиеся в Газе, шпионили на ХАМАС

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Двое граждан Израиля, родившихся в Газе, были арестованы израильскими службами внутренней безопасности "Шин Бет" по подозрению в шпионаже в пользу ХАМАСа с целью сбора разведданных для проведения террористических атак.Двое палестинцев, 30-летний Рами аль-Амуди и 34-летний Раджаб Даха были арестованы после совместной операции "Шин Бет", проведенной израильской полицией 2 января 2020 года. В понедельник, 27 января, им были предъявлены обвинения в Центральном районном суде.В обвинительном акте говорится, что Раджаб Даха, 34-летний израильский араб, проживавший в центральном городе Лод, и Рами аль-Амуди, 30-летний житель Тель-Авив-Яффо были оба членами шпионской сети ХАМАС. Они были завербованы членами военного крыла ХАМАСа в Газе, где, по словам "Шин Бет", у подозреваемых есть члены семьи.Шпионская сеть была основана на семейных связях подозреваемых в анклаве, что позволило им посещать его, несмотря на гражданство Израиля. Аль-Амуди, родом из Хан-Юниса в южной части Газы, проживает в Тель-Авив-Яффо с ноября 2019 года. Его мать является еврейкой из Израиля, а отец - араб из Газы.Два года назад аль-Амуди связался со своей матерью и в последние месяцы, с её помощью добивался израильского гражданства. Его сообщник, Даха, также вырос в Газе, но смог получить израильское гражданство благодаря матери в 2017 году.С тех пор он живет в Лоде в центральной части Израиля, а его жена и пятеро детей остаются в Газе.Оба террориста были завербованы ХАМАСом еще во время проживания в анклаве, их целью было создание шпионской сети в Государстве Израиль. Им было поручено купить несколько мобильных телефонов и SIM-карт для поддержки связей со своими вербовщиками.Даха сказал следователям, что он фотографировал различные потенциальные цели в центральном Израиле, в том числе военные базы, полицейские объекты, батареи ракет "Железный купол" и другие объекты. Он также передавал сведения о том, куда приземлялись ракеты, выпущенные из анклава по Израилю."ХАМАС в секторе Газа продолжает цинично использовать переправу через Эрез между Газой и Израилем, чтобы организовывать террористическую деятельность внутри Израиля", - говорится в заявлении агентства внутренней безопасности "Шин Бет".