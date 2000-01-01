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Два гражданина Израиля шпионили на ХАМАС 27.01 14:45   MIGnews.com

Два гражданина Израиля шпионили на ХАМАС

Служба общей безопасности Израиля ( ШАБАК) сообщила о вскрытии шпионской сети ХАМАСа в центре Израиля.

ХАМАС завербовал двух граждан Израиля. Они фотографировали военные объекты в центре страны, позиции развертывания систем ПРО Железный Купол и места падения ракет, выпущенных террористами.

Арестованным предъявлены обвинения у установлении контакта с врагом во время боевых действий, оказании помощи врагу, членстве в террористической организации, предоставлении помощи террористической организации и государственной измене.


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