27.01 14:45 MIGnews.com

Два гражданина Израиля шпионили на ХАМАС

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Служба общей безопасности Израиля ( ШАБАК) сообщила о вскрытии шпионской сети ХАМАСа в центре Израиля.ХАМАС завербовал двух граждан Израиля. Они фотографировали военные объекты в центре страны, позиции развертывания систем ПРО Железный Купол и места падения ракет, выпущенных террористами.Арестованным предъявлены обвинения у установлении контакта с врагом во время боевых действий, оказании помощи врагу, членстве в террористической организации, предоставлении помощи террористической организации и государственной измене.