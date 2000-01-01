27.01 13:34 MIGnews.com
Нетаниягу аннексирует Маале Адумим вместо Иорданской долины
Несмотря на восторженные заявления и большие ожидания, не следует ожидать сенсации от встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу.
Об этом сообщает радио Галей ЦАХАЛ.
Предполагается, что вместо громкого заявления об аннексии Иорданской долины Нетаниягу объявит об аннексии Маале Адумим.
Это и станет тем “достижением” которое Нетаниягу попытается представить израильским избирателям накануне выборов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии