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Нетаниягу аннексирует Маале Адумим вместо Иорданской долины | Фото:27.01 13:34   MIGnews.com

Нетаниягу аннексирует Маале Адумим вместо Иорданской долины

Несмотря на восторженные заявления и большие ожидания, не следует ожидать сенсации от встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает радио Галей ЦАХАЛ.

Предполагается, что вместо громкого заявления об аннексии Иорданской долины Нетаниягу объявит об аннексии Маале Адумим.

Это и станет тем “достижением” которое Нетаниягу попытается представить израильским избирателям накануне выборов.


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